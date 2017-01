DA REDAÇÃO



O deputado estadual Valdir Barranco (PT)

Com a posse do ex-vereador Allan Kardec na Assembleia Legislativa, nesta quinta-feira (05), o PT passou de um para dois membros no Legislativo mato-grossense. O outro nome é Valdir Barranco.

Em 2014, ao fim das eleições, a sigla havia ficado sem nenhum representante.

Barranco aproveitou a posse do correligionário para afirmar que o partido está “longe de acabar”.

“O PT é igual pulga, não acaba nunca. Para quem achava que o PT não tinha conseguido colocar ninguém aqui dentro, temos meu mandato. E agora o Allan, que veio fortalecer o partido para que possamos fazer com que 2017 seja melhor para todos”, disse.