DA REDAÇÃO



Cenário reproduz casarões antigos de Cuiabá

A Prefeitura de Cuiabá desembolsou R$ 1,5 milhão para contratação de empresa de prestação de serviços técnicos e de cenografia para composição do cenário permanente denominado “Orla do Cuiabá”, localizado na Orla do Porto.

A responsável pelos serviços foi à empresa Multieventos Ltda e o contrato, conforme publicação no Diário de Contas desta sexta-feira (6), inclui ainda o fornecimento do projeto, decoração, montagem corretiva e instalação de todos os acessórios necessários à obra.

O novo ponto turístico da Capital foi inaugurado em dezembro passado pelo então prefeito Mauro Mendes (PSB), mas as obras ainda não foram totalmente concluídas.