DA REDAÇÃO



O ex-prefeito Neurilan Fraga, que foi reconduzido à presidência da AMM

Ao parabenizar o ex-prefeito de Nortelândia Neurilan Fraga (PSD) por sua reeleição como presidente da Associação Mato-Grossense dos Municípios (AMM), o secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques, usou a figura do e-presidente da Venezuela Hugo Chávez.

Chavéz governou a Venezuela por 14 anos, desde 1999 até sua morte, no ano de 2013.

“Você, Neurilan, está no segundo mandato aqui na AMM, porque os prefeitos de Mato Grosso assim querem. Seu trabalho é reconhecido como um representante dessa classe de prefeitos e prefeitas do Estado. Você é um ‘Hugo Chavez às avessas’. Um cara que está perpetuando à frente da AMM mas com louvor, porque é um bom gestor e representa bem os prefeitos e prefeitas de Mato Grosso”, completou o secretário.