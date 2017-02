DA REDAÇÃO



O secretário de Estado de Cultura, Leandro Carvalho: perguntas por escrito

O secretário de Estado de Cultura, Leandro Carvalho, adotou uma postura, no mínimo, pitoresca em relação ao contato com a imprensa. Nesta quarta-feira (1), ele se recusou a responder a alguns questionamentos do MidiaNews.

Após o fim da cerimônia de posse do novo presidente da Assembleia, deputado Eduardo Botelho (PSB), no Teatro Zulmira Canavarros, enquanto outros secretários atendiam aos repórteres, Leandro pediu que o site “enviasse as perguntas por escrito”.

“Você quer fazer entrevista? O que você quer fazer? Manda por escrito. Eu prefiro responder por escrito. Agora estou com a cabeça... O motorista está me esperando. Eu tenho compromisso”, disse.