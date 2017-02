DA REDAÇÃO



O secretário Gustavo Oliveira, da Sefaz

A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) firmou três contratos com a empresa DSS Serviços de Tecnologia da Informação para a prestação de serviços de auxiliar administrativo, recepcionista e técnico de suporte.

Os contratos com a empresa totalizam R$ 11,3 milhões e têm validade até fevereiro de 2018. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado que circula nesta quinta-feira (02).

A DSS está em recuperação judicial desde 2015 por dívidas na ordem de R$ 15 milhões.

No ano passado, os servidores da empresa que atuam na Sefaz chegaram a deflagrar greve por atrasos no pagamento de salários.