DA REDAÇÃO



O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) afirmou que somente após o Carnaval vai enviar os projetos mais polêmicos à Câmara Municipal.

“Estamos discutindo uma série de projetos com a minha equipe. Somente após o Carnaval deverei encaminhar projetos de maior ressonância para Cuiabá, para começar o cumprimento dos compromissos de campanha", afirmou o prefeito.

"Nada será na calada da noite ou tentando pegar a sociedade de surpresa. O meu compromisso é debater com a Câmara, debater com a sociedade civil organizada e com a população em geral”, disse.