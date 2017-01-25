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Fogo Amigo
02.02.2017 | 20h48
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Assembleia

Presidente nomeia 93 servidores; veja

Eduardo Botelho

O presidente José Botelho, que fez as primeiras nomeações

O deputado José Botelho (PSB), presidente da Assembleia Legislativa, fez as primeiras nomeações para sua gestão, que irá até o final do ano que vem.

 

Entre os nomes estão seus secretários e principais auxiliares, assim como os nomeados pelo deputado Guilherme Maluf (PSDB), que assumiu a primeira-secretaria e cuidará do caixa do Poder, e outros parlamentares.

 

Confira os nomeados:

 

AFRÂNIO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR - SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO   

 

ALINE MOREIRA DE AGUIAR - GERENTE DE DIVISÃO DE FINANÇAS GER

 

ALMIR TEIXEIRA LOPES JUNIOR - ASSESSOR DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS ASE-II

 

ARCY VENTURA CORREA - GERENTE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTO GER

 

CAMILO ROSA DE MELO - SUPERVISOR DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

 

CLEITON PEREIRA BRUM - GERENTE DE DIVISÃO DE CONTABILIDADE GER

 

CLESSO BARROS DE ARRUDA - SUPERINTENDENTE DE CONTROLE INTERNO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA DSL-V

 

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO - SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DSLMD

 

EVALDO ESPIRITO SANTO PADILHA FONTOURA - ASSESSOR ADJUNTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

 

FRANCISCO XAVIER DA CUNHA FILHO - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO DSLMD

 

HENRIQUE ADAMS - ASSESSOR DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS ASE-II

 

LEONARDO SOTIRE EPAMINONDAS - SECRETÁRIO-GERAL DSLMD

 

MARCIA MORAIS ROCHA - SUPERINTENDENTE DE CONTROLE INTERNO DE GESTÃO DSL-V

 

MOISES FRANCISCO VIEIRA - AUDITOR GERAL DSL-I

 

RAONI PEDROSO RICCI - SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DSLMD

 

RICARDO ADRIANE DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DSLMD

 

XISTO ALESSANDRO BUENO - CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO DSLMD

 

ALENIR DOMINGOS DA SILVA BARBOSA - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-7

 

ANALOURDES COUTINHO BEZERRA - ASSISTENTE DE GABINETE DA 1ª SECRETARIA ASI-III

 

ANDRESSA TULIO CARVALHO - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-3

 

APARECIDA DE FATIMA PADUA MELO LINDORES - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-6

 

CARLOS ANTONIO APOLINARIO - CHEFE DE GABINETE DSL-IV

 

CARLOS HENRIQUE NEVES - ASSESSOR JURÍDICO DE GABINETE DSL-IV

 

CARLOS VINICIUS MORAIS JUNQUEIRA DE ARAUJO - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-8

 

CELMA ALVES GUIMARÃES - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-7

 

CLEIDE MARCELINO DA SILVA - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-8

 

DANIEL RODRIGUES PEREIRA - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-3

 

EDUARDO DOS SANTOS RAMOS - ASSESSOR DA ESCOLA DO LEGISLATIVO - PROFESSOR ASE-II

 

EDVALDO RODRIGUES DE MATOS  - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-5

 

ELIANA LEMES LOMBARDI  - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-10

 

ELMAR SOARES INACIO - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-5

 

FABRICIO LIMA DA PAZ  - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-10

 

GABRIELA TORRES KLABACHER - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-9

 

GUSTAVO PADILHA PINTO SILVA  - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-9

 

HELLOISA FRANCO NICOLAU  - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-10

 

IVAN LOPES DIAS  - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-7 

 

IVANIA LUCIA DA COSTA FERLA SOUZA  - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-5

 

JARDEL DA SILVA - ASSESSOR ADJ. DA ESCOLA DO LEGISLATIVO ASE-III

 

JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES  - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-5

 

JOSÉ NILSON DE FREITAS - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-5

 

JOSEMAR MORAES DOS SANTOS - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-4

 

JULIENE MARQUES TAVARES - ASSISTENTE DO INSTITUTO MEMORIA ASI-III

 

JUSCIMARIA RIBEIRO DA CRUZ - CHEFE DE GABINETE DSL-IV

 

KATIA IRACEMA DA SILVA - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-4

 

LILIAN LIMONGI DE FREITAS - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-8

 

LUIZ CARLOS MEDRADO DE FREITAS - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-8

 

MARCELO AMARAL AZAMBUJA - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-7

 

MARCELO EMILIO CRUZ - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-8

 

MARCIA ANDREIA CHAGAS -  ASSESSOR PARLAMENTAR AP-5

 

MARCIO CESAR AVENTURA DA SILVA - ASSISTENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ASI-III

 

MAURICIO MUNHOZ FERRAZ - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-8

 

MAX GERALDINI MORAES NEGRI - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-6

 

MAYKO CAVALCANTE - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-8

 

MILENA SILVA ESPIRITO SANTO - ASSESSOR DA ESCOLA DO LEGISLATIVO - PROFESSOR ASE-II

 

PAULO ROGERIO DE TOLEDO - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-10

 

PAULO ROGERIO LUZ DOS SANTOS - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-8

 

PAULO SERGIO XAVIER - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-10

 

PRISCILA FLORES DA SILVA - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-3

 

ROSE EMILIA GOMES DE ARRUDA GUIMARÃES - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-10

 

SACHA BEGARA DE MIRANDA - ASSESSOR JURÍDICO DE GABINETE DSL-IV

 

SELMA FRANCISCA DE PAULA - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-4

 

TATIANA MEDEIROS LOBO DE VASCONCELOS DRE - ASSESSOR DE IMPRENSA ASE-II

 

TATIANE SANTANA ORLATO - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-3

 

TEONAS DE MENESES MOURA - ASSESSOR DE IMPRENSA ASE-II

 

THIAGO ANDRADE DE TOLEDO - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-7

 

THIAGO ARAUJO ROCHA - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-8 

 

VALERIA CRISTINA REINERS GRIGGI - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-6

 

VLADIMIR MARCELO DA SILVA - ASSESSOR DE IMPRENSA DE GABINETE ASE-II

 

WANDERSON REIS DOS SANTOS - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-4

 

ABIEZER FERREIRA DA SILVA  - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-6

 

CARLOS SANTOS ROSARIO SILVA  - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-10

 

CRISTIANE GUERREIRO DE ALMEIDA BORMANN DOS SANTOS - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-3

 

DENIZE RENATA GALONI BAPTISTA - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-5

 

EDINEIA URBANO DE ARRUDA - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-10

 

EDNEI DE SOUZA MONTEIRO  - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-10

 

ELIANA PERES MARINHO - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-5

 

ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CONSULTOR LEGISLATIVO DA MESA DSL-I

 

FERNANDO LUIZ LIMBERGER - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-9

 

GABRIEL MELO DE SOUZA - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-7

 

GILBERTO LEANDRO PEREIRA - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-2

 

GILSIMAR APARECIDO DA SILVA - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-9

 

IRENE SILVA PESSOA - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-9

 

JOEL MACHADO DE AZEVEDO - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-10

 

JOSÉ DE AGUIAR PORTELA - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-4

 

LAURO JOSÉ DA MATA - ASSESSOR JURÍDICO DE GABINETE DSL-IV

 

LINCOLN RIBEIRO TAQUES - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-6

 

LUIZ FELIPE SIQUEIRA GOMES - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-3

 

MARCIO CASTEDO - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-2

 

NELSON LOPES DE ALMEIDA - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-5

 

NELSON LUIS BORGES DE BARROS - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-8

 

RAYKA SILVA SANTOS - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-8

 

WENDELL DE SOUZA GIROTTO - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-3

 




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