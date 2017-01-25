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Assembleia
Presidente nomeia 93 servidores; veja
O presidente José Botelho, que fez as primeiras nomeações
O deputado José Botelho (PSB), presidente da Assembleia Legislativa, fez as primeiras nomeações para sua gestão, que irá até o final do ano que vem.
Entre os nomes estão seus secretários e principais auxiliares, assim como os nomeados pelo deputado Guilherme Maluf (PSDB), que assumiu a primeira-secretaria e cuidará do caixa do Poder, e outros parlamentares.
Confira os nomeados:
AFRÂNIO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR - SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO
ALINE MOREIRA DE AGUIAR - GERENTE DE DIVISÃO DE FINANÇAS GER
ALMIR TEIXEIRA LOPES JUNIOR - ASSESSOR DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS ASE-II
ARCY VENTURA CORREA - GERENTE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTO GER
CAMILO ROSA DE MELO - SUPERVISOR DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
CLEITON PEREIRA BRUM - GERENTE DE DIVISÃO DE CONTABILIDADE GER
CLESSO BARROS DE ARRUDA - SUPERINTENDENTE DE CONTROLE INTERNO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA DSL-V
ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO - SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DSLMD
EVALDO ESPIRITO SANTO PADILHA FONTOURA - ASSESSOR ADJUNTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
FRANCISCO XAVIER DA CUNHA FILHO - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO DSLMD
HENRIQUE ADAMS - ASSESSOR DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS ASE-II
LEONARDO SOTIRE EPAMINONDAS - SECRETÁRIO-GERAL DSLMD
MARCIA MORAIS ROCHA - SUPERINTENDENTE DE CONTROLE INTERNO DE GESTÃO DSL-V
MOISES FRANCISCO VIEIRA - AUDITOR GERAL DSL-I
RAONI PEDROSO RICCI - SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DSLMD
RICARDO ADRIANE DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DSLMD
XISTO ALESSANDRO BUENO - CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO DSLMD
ALENIR DOMINGOS DA SILVA BARBOSA - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-7
ANALOURDES COUTINHO BEZERRA - ASSISTENTE DE GABINETE DA 1ª SECRETARIA ASI-III
ANDRESSA TULIO CARVALHO - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-3
APARECIDA DE FATIMA PADUA MELO LINDORES - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-6
CARLOS ANTONIO APOLINARIO - CHEFE DE GABINETE DSL-IV
CARLOS HENRIQUE NEVES - ASSESSOR JURÍDICO DE GABINETE DSL-IV
CARLOS VINICIUS MORAIS JUNQUEIRA DE ARAUJO - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-8
CELMA ALVES GUIMARÃES - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-7
CLEIDE MARCELINO DA SILVA - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-8
DANIEL RODRIGUES PEREIRA - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-3
EDUARDO DOS SANTOS RAMOS - ASSESSOR DA ESCOLA DO LEGISLATIVO - PROFESSOR ASE-II
EDVALDO RODRIGUES DE MATOS - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-5
ELIANA LEMES LOMBARDI - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-10
ELMAR SOARES INACIO - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-5
FABRICIO LIMA DA PAZ - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-10
GABRIELA TORRES KLABACHER - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-9
GUSTAVO PADILHA PINTO SILVA - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-9
HELLOISA FRANCO NICOLAU - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-10
IVAN LOPES DIAS - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-7
IVANIA LUCIA DA COSTA FERLA SOUZA - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-5
JARDEL DA SILVA - ASSESSOR ADJ. DA ESCOLA DO LEGISLATIVO ASE-III
JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-5
JOSÉ NILSON DE FREITAS - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-5
JOSEMAR MORAES DOS SANTOS - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-4
JULIENE MARQUES TAVARES - ASSISTENTE DO INSTITUTO MEMORIA ASI-III
JUSCIMARIA RIBEIRO DA CRUZ - CHEFE DE GABINETE DSL-IV
KATIA IRACEMA DA SILVA - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-4
LILIAN LIMONGI DE FREITAS - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-8
LUIZ CARLOS MEDRADO DE FREITAS - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-8
MARCELO AMARAL AZAMBUJA - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-7
MARCELO EMILIO CRUZ - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-8
MARCIA ANDREIA CHAGAS - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-5
MARCIO CESAR AVENTURA DA SILVA - ASSISTENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ASI-III
MAURICIO MUNHOZ FERRAZ - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-8
MAX GERALDINI MORAES NEGRI - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-6
MAYKO CAVALCANTE - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-8
MILENA SILVA ESPIRITO SANTO - ASSESSOR DA ESCOLA DO LEGISLATIVO - PROFESSOR ASE-II
PAULO ROGERIO DE TOLEDO - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-10
PAULO ROGERIO LUZ DOS SANTOS - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-8
PAULO SERGIO XAVIER - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-10
PRISCILA FLORES DA SILVA - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-3
ROSE EMILIA GOMES DE ARRUDA GUIMARÃES - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-10
SACHA BEGARA DE MIRANDA - ASSESSOR JURÍDICO DE GABINETE DSL-IV
SELMA FRANCISCA DE PAULA - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-4
TATIANA MEDEIROS LOBO DE VASCONCELOS DRE - ASSESSOR DE IMPRENSA ASE-II
TATIANE SANTANA ORLATO - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-3
TEONAS DE MENESES MOURA - ASSESSOR DE IMPRENSA ASE-II
THIAGO ANDRADE DE TOLEDO - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-7
THIAGO ARAUJO ROCHA - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-8
VALERIA CRISTINA REINERS GRIGGI - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-6
VLADIMIR MARCELO DA SILVA - ASSESSOR DE IMPRENSA DE GABINETE ASE-II
WANDERSON REIS DOS SANTOS - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-4
ABIEZER FERREIRA DA SILVA - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-6
CARLOS SANTOS ROSARIO SILVA - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-10
CRISTIANE GUERREIRO DE ALMEIDA BORMANN DOS SANTOS - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-3
DENIZE RENATA GALONI BAPTISTA - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-5
EDINEIA URBANO DE ARRUDA - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-10
EDNEI DE SOUZA MONTEIRO - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-10
ELIANA PERES MARINHO - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-5
ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CONSULTOR LEGISLATIVO DA MESA DSL-I
FERNANDO LUIZ LIMBERGER - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-9
GABRIEL MELO DE SOUZA - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-7
GILBERTO LEANDRO PEREIRA - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-2
GILSIMAR APARECIDO DA SILVA - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-9
IRENE SILVA PESSOA - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-9
JOEL MACHADO DE AZEVEDO - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-10
JOSÉ DE AGUIAR PORTELA - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-4
LAURO JOSÉ DA MATA - ASSESSOR JURÍDICO DE GABINETE DSL-IV
LINCOLN RIBEIRO TAQUES - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-6
LUIZ FELIPE SIQUEIRA GOMES - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-3
MARCIO CASTEDO - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-2
NELSON LOPES DE ALMEIDA - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-5
NELSON LUIS BORGES DE BARROS - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-8
RAYKA SILVA SANTOS - ASSESSOR PARLAMENTAR APG-8
WENDELL DE SOUZA GIROTTO - ASSESSOR PARLAMENTAR AP-3
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