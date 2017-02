DA REDAÇÃO



A Arena Pantanal, que ainda não está com todos os equipamentos de T.I.funcionando

Quase três anos após a Copa do Mundo, o sistema de tecnologia da informação ainda não foi totalmente implantado na Arena Pantanal. O estádio abrigou quatro jogos do Mundial.

Nesta sexta-feira (03), o Diário Oficial do Estado divulgou o oitavo termo aditivo de prazo do contrato com o Consórcio C.L.E., vencedor da licitação realizada em 2013, com preço de R$ 98 milhões.

Agora, o contrato terá vigência até 18 de agosto de 2017, ou seja, mais de três anos após a realização da Copa.

O acordo prevê o fornecimento de materiais, equipamentos e prestação de serviços técnicos especializados de instalação, ativação, configuração, realização de testes, garantia, treinamento, manutenção, operação e suporte para a implementação de sistemas de telecomunicações, sonorização, instalação de telão, automação predial e broadcasting, entre outros.