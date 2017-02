DA REDACÃO



O ex-governador Jaime Campos: experiência para agregar valor

Circula nos bastidores o comentário de que uma articulação estaria sendo engendrada para convencer o ex-governador Jaime Campos (DEM) a assumir uma secretaria na gestão Pedro Taques (PSDB).

O objetivo, segundo fonte da coluna, é agregar mais valor político ao Governo, que chegou à metade do mandato amargando resultados negativos - sobretudo com a máquina travada - diante do secretariado "técnico" que fora nomeado.

Considerado um dos últimos "animais políticos" de Mato Grosso, Jaime, do alto de sua experiência, certamente daria novas roupagem e dinâmica à gestão do Paiaguás.