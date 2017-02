DA REDAÇÃO



O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho

Em conversa com a imprensa na última quarta-feira (1º), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho (PSB), afirmou que a indicação do ex-presidente da Metamat (Companhia de Mineração de Mato Grosso), Elias Santos, para a Secretaria de Gestão de Pessoas do Legislativo foi do próprio irmão, o deputado estadual licenciado e secretário das Cidades, Wilson Santos (PSDB).

“Os cargos da Assembleia são também divididos com os deputados. E houve uma negociação, antes da eleição, com o deputado Wilson Santos. E o cargo é dele, ele indica...E não tem nada contra o Elias. Será que é justo julgar uma pessoa por um momento de estresse, em que se fala algo errado? Quem nunca falou uma bobagem em um momento de estresse que atire a primeira pedra”, afirmou.