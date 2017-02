DA REDAÇÃO



O secretário Kleber Lima, que enviou nota sobre ocorrido

Por meio de nota, o Gabinete de Estado de Comunicação disse que o secretário de Cultura, Leandro Carvalho, lamentou não poder ter dado entrevista à reportagem do MidiaNews, ao final da posse do novo presidente da Assembleia Legislativa, na última quarta-feira (1).

Na ocasião, ele pediu que o jornalista "enviasse as perguntas por escrito”. “Você quer fazer entrevista? O que você quer fazer? Manda por escrito. Eu prefiro responder por escrito. Agora estou com a cabeça... O motorista está me esperando", disse o secretário.

"Leandro já deu inúmeras entrevistas ao site, e dará quantas forem solicitadas. Pede, entretanto, compreensão quando não puder atender na hora exata em que for demandado - como ocorrido. O secretário de Cultura, bem como todos os secretários do Governo de Mato Grosso, estão sempre à disposição da imprensa", diz a nota, assinada pelo secretário Kleber Lima.