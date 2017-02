DA REDAÇÃO



O comércio foi um dos setores que mais demitiram em Cuiabá

A crise financeira nacional custou o emprego de mais de 10 mil pessoas na Grande Cuiabá no ano passado.

Os números fazem parte do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho.

Foram cortadas 10.373 vagas nas duas cidades. Destas, 7.236 foram em Cuiabá e 3.137 em Várzea Grande.