O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho

Ao comentar a relação que pretende manter com outros Poderes e instituições do Estado, o novo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho (PSB), elogiou de maneira diferente o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Rui Ramos.

Segundo Botelho, Ramos não teria uma “carranca de desembargador”.

“A relação agora será melhor ainda. Temos o Antonio Joaquim, que é um grande companheiro nosso. O Rui Ramos, que é um parceiro, um homem popular, do povo, que se mostra sensível, um homem que não tem aquela carranca de desembargador, ele chega ao povo. Então, nesse aspecto, vamos ter facilidade. Não vamos ter problema nenhum com os poderes”, disse.