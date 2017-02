DA REDAÇÃO



MidiaNews A Sal Locadora de Veículos está localizada na Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) instaurou um procedimento administrativo para investigar supostas irregularidades em um contrato firmado com a empresa Sal Locadora de Veículos Ltda.

A investigação ficará a cargo de duas servidoras e deverá, conforme a portaria, “observar a aplicação dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa”.

A empresa em questão foi alvo da Operação "Overbooking" do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), em 2015. A operação apura fraudes em licitação e seus respectivos pagamentos, referentes à contratação da empresa para diversas secretarias do Estado de Mato Grosso, em 2013 e 2014, durante a gestão do ex-governador Silval Barbosa (PMDB).