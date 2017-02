DA REDAÇÃO



O prefeito Emanuel Pinheiro e o secretário José Roberto Amador: "crítica raivosa"

O secretário de Comunicação de Cuiabá, José Roberto Amador, rebateu o ator André D’Luca que, na pele da personagem Almerinda, teceu uma série de críticas ao prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB).

Entre as broncas da personagem estava o fato de o prefeito ter nomeado parentes de secretários na gestão municipal, a tentativa de proibição do Uber na Capital e uma suposta recusa em repassar a para a Apae (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) parte do valor que foi "devolvido" pela Câmara de Cuiabá à Prefeitura, no final da gestão passada (leia mais AQUI).

Em resposta, o secretário disse que o tom das críticas feitas por Almerinda foi “raivoso” e “gratuitamente ofensivo”.

Ele respondeu ainda que os casos identificados de nepotismo no município foram corrigidos, que há uma discussão para regularizar o Uber em Cuiabá e que o repasse de recursos para a APAE está sendo discutido para ser viabilizado “dentro da legalidade”.

“Almerinda, tira esse ódio do coração e procure se informar melhor para não parecer uma rica fútil e preconceituosa. Soube que o André foi contratado como professor de teatro pelo estado. Taí uma boa atitude do governo, de incentivar as artes e os artistas. Parabéns!!”, alfinetou o secretário.

Veja o post na íntegra:

"Cara Almerinda, qdo me disseram que tava rolando nas redes um vídeo de uma personagem que imita a Comadre Nhara confesso que me preocupei. Sei o quanto a crítica humorada é mordaz. Fui assistir. Achei o tom raivoso e gratuitamente ofensivo, bem distante daquilo que os romanos chamavam de "ridendo castigat mores". Pior, é fruto de entendimentos distorcidos e que propagam desinformação. A título de colaborar com a verdade, respondo ponto a ponto: 1) os casos identificados de nepotismo foram imediatamente corrigidos de acordo com a lei. 2) o prefeito determinou que seja encontrada uma forma para regularizar o transporte individual e isto está sendo feito de forma democrática com todos os atores envolvidos. 3) conforme vc mesma disse, os dirigentes anteriores da câmara publicizaram a doação para as instituições filantrópicas, mas não foram diligentes para honrar aquilo que foi anunciado. A atual gestão da prefeitura e da câmara já estão em contato com a procuradora da APAE para, dentro da legalidade, encontrar a melhor fórmula para dar cumprimento à intenção publicizada e não concretizada pelos antigos dirigentes.

