DA REDACÃO



Fachada da H.Stern, que fechou as portas em Cuiabá

Uma das mais tradicionais joalherias do país, a H.Stern acaba de fechar suas portas em Cuiabá.

A loja, que funcionava no Pantanal Shopping, foi desativada no final de janeiro, e seus funcionários demitidos.

Segundo apurou a coluna, além da queda drástica nas vendas, a H.Stern levou em conta os empecilhos do sistema tributário em Mato Grosso, que cobra o imposto na entrada do produto no Estado, e não após a venda.

Como a joalheria trabalhava em sistema de consignado com sua central, muitos produtos eram tributados e acabavam não sendo vendidos.