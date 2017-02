DA REDAÇÃO



O empresário Luís Rondon, que prestou depoimento ao Gaeco



O empresário e delator da Operação Rêmora, Luís Fernando Rondon, da Luma Construtora, "fugiu" da imprensa em seu depoimento na sede do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), na tarde desta segunda (6).

Na ocasião, o advogado do empresário, Samuel Cattini de Mello, chegou ao local primeiro e realizou os procedimentos de cadastro na recepção. Rondon chegou com 20 minutos de atraso e entrou sem falar com a imprensa. Meia hora depois, deixou o local pela porta dos fundos - literalmente - sem ser visto pelos jornalistas.

Luis Rondon foi responsável por revelar ao Ministério Público Estadual (MPE) que os esquemas de fraudes em licitações na Secretaria de Estado de Educação (Seduc) aconteciam desde 2013.