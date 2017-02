DA REDAÇÃO



O desembargador Alberto Ferreira: crítica a ex-secretário

O desembargador Alberto Ferreira de Souza, do Tribunal de Justiça, fez críticas ácidas ao ex-secretário de Estado de Planejamento, Arnaldo Alves, que foi preso na 4ª fase da Operação Sodoma e solto no final de janeiro deste ano.

Em voto no julgamento que concedeu a liberdade ao político, Alberto Ferreira foi o único que opinou por manter a prisão e citou que Arnaldo Alves tratou a máquina pública com “escárnio” ao integrar o esquema que teria desviado R$ 15,8 milhões do Estado.

“O decreto prisional em face do paciente – a latere dos argumentos expostos na inicial – não se apresenta ilegítimo, exatamente porque destinado a garantir a ordem pública [art. 312, CPP], ante a gravidade em concreto dos ilícitos supostamente perpetrados, que, acentue-se, apenas neste caso específico, materializou-se, em tese, no rombo de mais de quinze milhões de reais (!), em lídima demonstração de escárnio perante a coisa pública e a decência da sociedade mato-grossense”, disse o desembargador.