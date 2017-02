DA REDAÇÃO



O setor de energia elétrica foi o campeão de reclamações no Sindec, em janeiro deste ano

A categoria de “serviços essenciais”, que agrupa os setores de energia elétrica, água e esgoto e telefonia celular, liderou o ranking de reclamações no Procon Estadual no primeiro mês deste ano.

Dos 1.778 atendimentos realizados em janeiro, por meio do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec), 930 foram registrados somente nesta categoria.

A campeã de reclamações é o setor de energia elétrica (leia-se Energisa), com 453 denúncias em apenas um mês. O segundo lugar ficou com o setor de água e esgoto, com 217 reclamações e, em terceiro, a telefonia celular recebeu 155 registros de denúncias.

Ao todo, o Procon Estadual já realizou 2.612 atendimentos em 2017, tanto pelo Sindec, quanto pela plataforma de atendimento online.