DA REDAÇÃO



Viatura da Gerência de Combate ao Crime Organizado da Polícia Civil

A visita de membros do Grupo de Combate ao Crime Organizado (GCCO), da Polícia Civil, à Assembleia Legislativa, no início desta semana, deixou alguns frequentadores do Poder de “cabelo em pé”.

O alvoroço, no entanto, foi desnecessário. Não se tratava de qualquer operação ou diligência. Os policiais queriam apenas se reunir com um deputado para tratar do apoio deste à categoria no que diz respeito ao pagamento da Revisão Geral Anual (RGA).

Mas o susto é compreensível. Afinal, os policiais escolheram justamente a semana após o depoimento em que o ex-deputado José Riva acusou vários ex-colegas de receber o chamado “mensalinho” para fazer a gloriosa visita.