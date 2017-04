DA REDAÇÃO



O prefeito Emanuel Pinheiro e o vereador Justino Malheiros: mancha na camisa

Poucas autoridades compareceram, na manhã deste sábado (8), ao desfile organizado pela Prefeitura de Cuiabá, no Parque das Águas, em comemoração ao aniversário de 298 anos da Capital.



O presidente da Câmara, Justino Malheiros (PV), se fez presente. E se fez notar (negativamente).



Com uma camiseta preta, e uma barriga sobressalente, ele também ostentava uma mancha esbranquiçada no seu traje, algo parecido com uma baba.

Cá entre nós, isso não é postura de quem se declara homem público. Ainda mais para quem preside um Poder.