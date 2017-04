DA REDAÇÃO



O secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques, eleitor de Mauro Mendes

O secretário chefe da Casa Civil Paulo Taques revelou, nesta sexta-feira (7), que sempre foi eleitor de carteirinha do ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes (PSB).

“Em 2008, eu votei em você, Mauro Mendes. Em 2010, eu votei em você. Em 2012, eu votei em você. Tenho certeza que, se você for candidato, em 2018, nós vamos andar juntos e eu vou votar em você de novo”, afirmou o secretário.

A declaração foi dada na sexta-feira (7) em evento do PSB, no qual Mauro foi apontado como candidato a um cargo majoritário em 2018. Braço-direito do governador Pedro Taques (PSDB), o secretário quer ver Mauro ao lado do atual chefe do Executivo no ano que vem.

Em 2008, Mauro foi candidato a prefeito de Cuiabá e perdeu para Wlilson Santos. Em 2010, perdeu de Silval Barbosa na disputa para o Governo. E, em 2012, ele se elegeu prefeito de Cuiabá.