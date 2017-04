DA REDAÇÃO



O Comando Geral da Polícia Militar, onde corre o processo administrativo

Três oficiais da Polícia Militar estão sendo alvo de um processo administrativo interno pela suspeita de prestarem serviços de segurança privada em Cuiabá.

Segundo a acusação, os oficiais estariam usando policiais de baixa patente para oferecer o serviço de guarda de veículos particulares em eventos organizados por uma entidade privada.

Os oficiais pediram o arquivamento do processo administrativo, argumentando que o inquérito policial militar sobre o assunto foi arquivado.

Mas o pedido foi negado e o processo interno segue em andamento.

“Eventual absolvição no processo criminal, pode, perfeitamente, não repercutir na esfera administrativa, já que, quando a infração praticada pelo oficial é definida em lei, ao mesmo tempo, como ilícito penal e ilícito administrativo, prevalece a regra da independência entre as duas instâncias”, diz trecho do despacho do Governo.