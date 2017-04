DA REDAÇÃO



O vice-governador de São Paulo, Marcio França

Em visita a Cuiabá, o vice-governador de São Paulo, Marcio França (PSB), afirmou que o ex-prefeito Mauro Mendes (PSB) irá compor a chapa majoritária das eleições de 2018, “de um jeito ou outro”.

Isso porque, segundo ele, o "êxito" da administração de Mendes e o tamanho do PSB no Estado são gabaritos suficientes para impulsionar a colocação do ex-prefeito.

“É meio óbvio, pelo tamanho do partido, pela força do partido, pela presença do Mauro aqui. O Mauro vai estar em uma chapa majoritária. Ou vai estar de um jeito, ou vai estar de outro. Mas aí é uma questão de acomodação, que vai ser feita aqui no Governo”, disse.

“Fazendo parte do Governo Pedro Taques, eventualmente ele terá candidatura a governador, ou compondo com o governador (saindo candidato ao Senado.) É uma decisão que é local, e não vai ser feita agora”, completou.