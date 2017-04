DA REDAÇÃO



O jornalista Volney Albano, novo presidente do PT municipal

O jornalista Volney Albano, assessor de imprensa do deputado federal Ságuas Moraes (PT), é o novo presidente do PT de Cuiabá.

O jornalista, que é sobrinho do conselheiro do TCE Valter Albano, iniciou sua carreira política no Movimento Estudantil na UFMT, quando fazia o curso de Comunicação Social.

Uma de suas bandeiras será o combate ao que chama de “onda conservadora e reacionária que culminou no golpe parlamentar-midiático-judicial” contra a ex-presidente Dilma Rousseff.