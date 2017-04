DA REDAÇÃO



O prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) fez uma viagem de ônibus na Capital, na manhã desta segunda-feira (10), para lançar a “linha expressa”, projeto implantado no transporte público da cidade.

De acordo com Emanuel, a ideia é reduzir o tempo no trajeto dos ônibus que saem de bairros distantes do Centro da cidade. Na manhã de hoje, por exemplo, o prefeito levou 43 minutos para se deslocar do Bairro Pedra 90 até o Centro.

O percurso, segundo ele, geralmente leva mais de uma hora. A diferença na “linha expressa” é que o número de pontos de parada é extremamente reduzido quando comparado às convencionais.

“Vamos dar mais conforto, comodidade e agilidade àqueles que dependem do transporte público. Nos horários de pico, das 5h30 até as 9h teremos ônibus saindo a cada meia hora de bairros como o Pedro 90 e o Parque Cuiabá, por exemplo, que têm grande contingente populacional e que ficam distantes do centro”, disse Emanuel.

Veja vídeo publicado pelo prefeito no Facebook: