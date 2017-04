DA REDACAO



O secretário Paulo Taques, que anunciou substituta de Wilson Santos

O secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques, informou que a secretaria adjunta de Administração Sistêmica, Juliana Ferrari, assumiu o comando da Secretaria de Cidades, com o afastamento temporário de Wilson Santos (PSDB), que retoma sua cadeira na Assembleia Legislativa.

"A decisão tem o objetivo de esclarecer ao Parlamento a negociação feita em conjunto pela Secretaria de Cidades (Secid), Controladoria Geral do Estado (CGE) e Procuradoria Geral do Estado (PGE) com o Consórcio VLT Cuiabá – Várzea Grande, para a retomada das obras deste importante modal de transportes que servirá às duas maiores cidades de Mato Grosso, que encontra-se no momento sob análise do Ministério Público Federal (MPF) e Ministério Público Estadual (MPE)", disse, por meio de nota.

"Assim que esgotado esse debate no âmbito da Assembleia Legislativa, Wilson Santos retornará ao comando da Secid. Não haverá nenhuma outra mudança no staff no período", afirmou.