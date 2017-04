DA REDAÇÃO



Morreu na madrugada desta terça-feira (11) em Cuiabá a jornalista Maria Santíssima Lima, assessora de imprensa da Universidade Federal de Mato Grosso.

Ela havia sido diagnosticada com um câncer na garganta.

A jornalista, na UFMT desde 1988, foi coordenadora da comunicação da universidade durante 12 anos e ocupava, desde outubro, a chefia de gabinete da Reitoria.

Maria Santíssima tinha 57 anos e deixa marido e filha. O velório acontece na sala 2 da Capela Santa Rita, no Bairro Poção. O horário de sepultamento ainda não foi definido.

Santíssima foi diretora do Sindicato dos Jornalistas de Mato Grosso, no período de novembro de 1989 até novembro de 1992. Posteriormente, foi membro da Comissão de Ética do sindicato.