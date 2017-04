DA REDAÇÃO



O secretário Wilson Santos e o governador Pedro Taques: decisão não agradou Executivo

O governador Pedro Taques (PSDB) não teria ficado feliz com a decisão do secretário de Estado de Cidades, Wilson Santos (PSDB), que decidiu retomar, temporariamente, seu mandato de deputado estadual.

Wilson quer, junto aos colegas parlamentares, defender o acordo firmado entre o Governo do Estado e o consórcio VLT para retomada da obra do modal ao custo de R$ 922 milhões.

Ocorre que o Legislativo está prestes a votar o relatório da CPI da Copa, que poderá criar dificuldades para a efetivação do acordo, já que a comissão pede, entre outros pontos, o indiciamento do consórcio e a devolução de R$ 315 milhões aos cofres do Estado.

“Tive uma conversa com o governador Pedro Taques, ele não gostou muito da decisão do Wilson. O governador acha que o Wilson deveria ter ficado na Secid”, disse o presidente da AL, deputado Eduardo Botelho.