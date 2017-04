DA REDAÇÃO



O ministro Blairo Maggi, que será investigado por ordem do STF

O ministro da Agricultura Blairo Maggi divulgou nota, na noite de terça-feira (11), negando ter recebido R$ 12 milhões da construtora Odebrecht para sua campanha ao Governo de Mato Grosso em 2006.

A informação veio à tona com a divulgação da lista de dezenas de políticos que passaram a ser alvo de inquéritos por ordem do ministro do STF, Edson Fachin.

“Lamento que meu nome tenha sido incluído numa lista de 108 pessoas citadas em delações da construtora Odebrecht, sem que eu tivesse qualquer possibilidade de acesso ao conteúdo da citação para me defender”, escreveu.

Maggi disse ainda que causa “grande constrangimento” ter a honra e dignidade maculadas, “numa situação na qual não sei do que sou acusado”.

Ele afirmou ainda que não recebeu doações da Odebrecht para suas campanhas e que não tem ou teve qualquer relação com a empresa e seus dirigentes.



“Tenho minha consciência tranquila de que nada fiz de errado", finalizou.