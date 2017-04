O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ricardo Tomczyk

O Governo do Estado vai gastar R$ 291.182 com o aluguel de três dias do Centro de Eventos do Pantanal em Cuiabá, para a realização da Feira Internacional do Turismo do Pantanal.

O evento acontece entre os dias 20 e 23 de abril.

A autorização foi assinada pelo secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ricardo Tomczyk.