DA REDAÇÃO



O ex-prefeito Mauro Mendes e o prefeito Emanuel Pinheiro: aniversário no mesmo dia, com um ano de diferença

O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) comemorou, na última quarta-feira (12), seu aniversário de 52 anos.

Ele chegou a publicar um vídeo em seu Facebook acompanhado de seus familiares. Outro que também fez aniversário no mesmo dia foi o ex-prefeito Mauro Mendes (PSB). Ele, porém, é um ano mais velho que o peemedebista e fez 53 anos.

Outra coincidência no mundo da política mato-grossense é do governador Pedro Taques (PSDB) e o candidato derrotado ao Governo Lúdio Cabral (PT), que também já se enfrentaram nas urnas. O atual governador e o petista fazem aniversário no dia 15 de março. Taques tem 49 anos e Lúdio 46 anos.