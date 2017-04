DA REDAÇÃO



Preso na tarde da última quarta-feira (12), acusado de cometer abuso sexual contra uma menor de idade, o pastor Paulo Roberto disputou as eleições de 2012, como candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Carlos Brito.

À época, o religioso chamou a atenção por conta de alguns comentários e até mesmo postagens feitas em seu site pessoal.

O pastor chegou a afirmar, inclusive, que Deus falou com ele por meio de galinhas, tendo um galo como intérprete.

“Numa madrugada, Deus me levou em um galinheiro, usou uma galinha falando em línguas e um galo interpretando as línguas e me disse: Meu filho Paulo, estou te curando de câncer agora. Estou te levantando um pregador da minha palavra. Vou te usar como médico no meio dos doentes. Por onde tu passar curarei os enfermos”, afirmou ele, à época.

Ele também revelou que já fez anão crescer, além de fazer nascer dentes de ouro na boca dos fiéis.

Veja vídeo em que o pastor conta trechos da história: