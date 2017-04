DA REDAÇÃO



O ministro Blairo Maggi: sonho presidencial mais distante

As recentes revelações dos delatores da empreiteira Odebrecht pegaram em cheio não só as lideranças políticas mais expressivas do país, mas também nomes que estavam em franca ascensão.

É o caso do ministro da Agricultura Blairo Maggi (PP), considerado, até então, uma espécie de "amuleto da sorte" do presidente Michel Temer - o próprio já disse que Maggi só lhe levava notícias positivas. Por conta disso, ele estava sendo seriamente cotado para a disputa presidencial do ano que vem.

Com a revelação de dois delatores, acusando Maggi de ter recebido R$ 12 milhões em sua campanha à reeleição para o Palácio Paiaguás, em 2006, as coisas se complicam, inclusiveno âmbito da aspiração ao Palácio do Planalto.

Sobretudo perante os desdobramentos jurídicos e à opinião pública, que pode passar a considerar o ministro apenas como mais um político tradicional, sujeito às mesmas tentações e artimanhas que assolam a classe.