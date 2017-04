DA REDAÇÃO



A sede da Secretaria de Estado de Fazenda

O Governo do Estado publicou mais um decreto mudando o prazo final para adesão ao Refis (Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso), pelo qual empresas podem parcelar dívidas com tributos estaduais.

Agora, o data final é dia 17 de julho deste ano.

Esta é a terceira alteração nas regras do Refis, cujo limite inicial era 30 de novembro. Em seguida, foi adiado para 29 de dezembro e, depois, para 10 de abril.