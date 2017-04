DA REDAÇÃO



Arena Pantanal: renda ínfima em jogos

A transformação de parte dos camarotes da Arena Pantanal em sala de aula é mais uma tentativa do Governo do Estado de descascar o abacaxi em que se transformou o estádio feito para a Copa.

Com uma despesa mensal de ao menos R$ 400 mil, a Arena não tem a menor condição de sobreviver da renda dos jogos do Campeonato Estadual.

Para se ter uma ideia, a renda do jogo entre Dom Bosco e Sinop, válido pela semifinal, no domingo (9), rendeu imorais R$ 302,40 para os cofres do Governo.

Isso porque os times pagam de aluguel pelo estádio 8% da renda. No caso do jogo em questão, a bilheteria total chegou a R$ 3.780.