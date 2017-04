DA REDAÇÃO



O pastor evangélico Paulo Roberto Alves, de 52 anos, preso na última quarta-feira (12), acusado de ter estuprado uma menor de 11 anos, poderá ser expulso do PSD, partido ao qual é filiado.

Em consulta aos sites do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT) é possível verificar que a filiação de Paulo Roberto aparece com status “regular”.

O religioso foi candidato a vice-prefeito, nas eleições de 2012, na chapa encabeçada por Carlos Brito.