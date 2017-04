DA REDAÇÃO



O empresário Joesley Batista, dono do Grupo JBS

A coluna Radar Online da Revista Veja divulgou, nesta segunda-feira (17), que o empresário Joesley Batista, dono da JBS - que por sua vez controla a Friboi - sabe que será a bola da vez quando “o furacão Odebrecht perder força”.

“Ainda sem conseguir fechar a delação premiada nos moldes que deseja, o executivo anda deprimido e está bem mais magro do que nos tempos em que era conhecido apenas como um empresário de sucesso”, escreveu a revista.

A Friboi tem várias plantas frigoríficas em Mato Grosso e uma derrocada da empresa poderá afetar a agropecuária local.

A suspeita é de que o crescimento do grupo - hoje um dos maiores do mundo no ramo alimentício - tenha ocorrido com a ajuda nada republicana dos governos petistas.