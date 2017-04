DA REDAÇÃO



O ministro Blairo Maggi, que virou alvo de inquérito no STF

A maioria dos leitores do MidiaNews que votou em enquete acha justa a abertura do inquérito no Supremo Tribunal Federal para investigar o ministro da Agricultura Blairo Maggi (PP).

Ele se tornou um dos alvos da Lava Jato após delações premiadas que o indicaram como beneficiado de receber propina de R$ 12 milhões, em 2006, em sua campanha bem sucedida de reeleição ao Governo de Mato Grosso.

Os delatores citaram seus ex-homens fortes Luiz Pagot e Eder Moraes como intermediários.

Outros 29,8% disseram que a abertura de inquérito já era esperada. E 10,1% achou a iniciativa injusta.

Confira o resultado:

O que você achou da abertura de inquérito contra Maggi no STF?

Justa (60.04% - 927 votos)

Injusta (10.10% - 156 votos)

Já era esperada (29.86% - 461 votos)