DA REDAÇÃO



A montanha de dinheiro apreendido e Valdebran Padilha: filiado

Preso em 2006 com US$ 109.800 e R$ 758 mil em dinheiro para compra de um dossiê contra tucanos, o empresário Valdebran Padilha continua filiado ao Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso.

Antes do caso, ele havia sido tesoureiro da campanha do petista Alexandre César à Prefeitura de Cuiabá em 2004. Após o escândalo, petistas da alta cúpula chegaram a anunciar a expulsão de Valdebran.

Entretanto, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT), a situação de sua filiação é considerada “regular”.

Em 2010, Valdebran foi preso novamente, na Operação Hygeia, da Polícia Federal, acusado de fraudes na Funasa. Esta semana, a origem do dinheiro para comprar o dossiê contra tucanos veio à tona durante delação do executivo Luiz Eduardo Soares, que atuou no Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht - classificado pela Lava Jato como um departamento de propinas da construtora (leia AQUI).