DA REDAÇÃO



O deputado estadual Allan Kardec, que esteve em Brasília na homenagem a Roberto Campos

O deputado estadual petista Allan Kardec representou a Assembleia Legislativa na sessão solene do Senado em homenagem ao centenário do economista cuiabano Roberto Campos, nesta segunda-feira (17).

O curioso é que Campos, também conheido como Bob Fields, morto em outubro de 2001, era um dos maiores críticos do partido de Kardec. É dele a célebre frase: “O PT é um partido de trabalhadores que não trabalham, estudantes que não estudam e intelectuais que não pensam”.

Apesar disso, no evento no Senado, Kardec elogiou Campos. “O Brasil não pode mais continuar no maniqueísmo de direita e esquerda. Nós precisamos recuperar o caminho da ética. E eu acredito que estou hoje aqui, petista, eticamente representando o meu Estado, reconhecendo a grandeza de Roberto Campos”, afirmou.