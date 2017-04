DA REDAÇÃO



A prefeita de Juara, Luciane Bezerra: delator a isentou de esquema

O delator da 4ª fase da Operação Sodoma, Filinto Muller, "inocentou" a atual prefeita de Juara e ex-deputada estadual Luciane Bezerra (PSB), em depoimento prestado nesta terça-feira (18).

Luciane foi citada nas investigações pelo ex-secretário de Estado Pedro Nadaf, réu confesso do esquema que teria desviado R$ 15,8 milhões dos cofres públicos. Nadaf disse que teria passado R$ 700 mil a ela, referente a uma dívida do ex-governador Silval Barbosa (PMDB) com a então parlamentar.

Porém, Filinto disse que Nadaf mentiu a ele dizendo que passaria parte do dinheiro para pagar uma emenda de Luciane, sendo que, na verdade, o dinheiro seria destinado ao jornalista Antônio Milas, que descobriu o esquema e estaria extorquindo o ex-secretário.

"Nadaf tava sendo extorquido e me disse que os cheques, que eram pra pagar o jornalista, na verdade era pra pagar emenda da Luciane Bezerra. Depois eu fiquei sabendo da extorsão e que a Luciane não tinha nada a ver com isso", afirmou.