DA REDAÇÃO



O presidente do Sintep/MT, Henrique Lopes: críticas ao deputado Zé Domingos

O Sintep (Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso) criticou a declaração do deputado estadual José Domingos Fraga (PSD), que ao MidiaNews afirmou que a decisão do governador Pedro Taques (PSDB) em realizar um concurso público para a Educação é uma medida “equivocada”.

Em nota, o sindicato afirma que o parlamentar “ignora” os trabalhadores que atuam por contrato temporário “em péssimas condições”. E que esses mesmos servidores, após as declarações, deixam de ser seus eleitores.

“Essa postura revela que o deputado não possui compromisso com a qualidade da Educação Pública e gratuita. Também não demonstra nenhuma preocupação com os trabalhadores que atuam no Estado por contrato temporário em péssimas condições de trabalho. O mesmo deputado ignora que parte desses trabalhadores é ou, a partir desta declaração, deixa de ser seus eleitores”, completou.