DA REDAÇÃO



A Peixaria Caxara na Brasa, que será desocupada para que terreno volte à Prefeitura

O decreto do prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB), que determinou a desocupação do terreno onde antes funcionava a Peixaria Caxara na Brasa, no Bairro Lixeira, pode ser o primeiro de uma série de atos semelhantes que estão por vir.

Desde que assumiu o Alencastro, Emanuel tem dito que pretende reaver imóveis da Prefeitura que estão ocupados por particulares, ou mesmo por órgãos públicos estaduais e federais.

Ele chegou a pedir à sua equipe que faça um levantamento dos imóveis nestas condições.