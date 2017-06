DA REDAÇÃO



Cuiabana processa vizinho por problema que ela mesmo causou e cofres públicos é que irão bancar a ação

Um caso inusitado ocorreu na Justiça de Mato Grosso: uma cuiabana processou seu vizinho e pediu indenização por danos morais.

A acusação era de que ele jogava água suja perto do muro que fazia a divisa entre os terrenos, sendo que a água invadia sua propriedade, colocando em risco a saúde dela e da sua família.

Porém, no decorrer do processo, a perícia comprovou que a água suja que “invadia” o imóvel vinha da própria caixa-d´água dela e que o vizinho não tinha nada a ver com a história.

Como era beneficiária da Justiça Gratuita, a autora da ação não precisará pagar as despesas do processo. Toda a “novela” que gerou despesas ao Judiciário – e tomou o tempo do defensor público que a defendeu - será bancada pelos impostos dos contribuintes.