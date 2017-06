DA REDAÇÃO



O ex-governador Silval Barbosa, que citou três desapropriações feitas de forma fraudulenta

Na confissão que fez à Delegacia Fazendária em sede da Operação Sodoma, o ex-governador Silval Barbosa (PMDB) deu "pistas" de que mais um esquema de fraudes em desapropriação de terrenos ocorreu em sua gestão.

Isso porque ao falar das tarefas de cada um dos membros da organização, o peemedebista disse que o ex-presidente do Instituto de Terras em Mato Grosso (Intermat), Afonso Dalberto, atuou no sentido de facilitar três desapropriações fraudulentas na autarquia, cujo objetivo era arrecadar dinheiro para o grupo.

Porém, até o momento, só foram denunciados esquemas de duas desapropriações neste período: a relativa ao terreno de R$ 7 milhões no Manso, investigada na Operação Seven, e a do imóvel de R$ 37 milhões no Bairro Jardim Liberdade, alvo da Sodoma 4.

Resta saber agora qual foi o terceiro terreno desapropriado mediante esquema e quem foram os agentes públicos beneficiados...