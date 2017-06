DA REDAÇÃO



Unidade do Ganha Tempo na região central de Cuiabá

Uma empresa integrante de um consórcio que disputa a concorrência para a implantação e gestão de sete unidades do Ganha Tempo em Mato Grosso foi considerada inidônea pelo Governo do Distrito Federal.

A informação consta em uma intimação feita pela Comissão Especial de Licitação do Governo de Mato Grosso, que deu prazo de cinco dias para o consórcio se manifestar. Uma empresa inidônea fica impedida de contratar com o poder público.

A B2BR – Business To Business Informática do Brasil é integrante do Consórcio Ganha Tempo de Mato Grosso, com mais duas empresas, e foi considerada inidônea por descumprimento de contrato com o poder público, segundo a Controladoria Geral do DF.

A licitação, uma das mais importantes do Governo Pedro Taques, deverá envolver cerca de R$ 500 milhões.