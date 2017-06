DA REDAÇÃO



O secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Duarte, estará fora do Brasil entre os dias 23 de junho e 3 de julho.

Ele vai participar, como convidado, do evento “Study Tour In Korea - Transporte Urbano, ITS e Logística”, que será realizado na Coreia do Sul.

O ato que o autoriza a se ausentar do País foi publicado no Diário Oficial do Estado, nesta semana.

A viagem acontece em um momento em que a Coreia do Sul vive um clima de instabilidade, com os testes nucleares e as ameaças do ditador Kim Jong-Un, da vizinha e inimiga Coreia do Norte.