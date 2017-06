DA REDAÇÃO



O governador Pedro Taques ( PSDB) decretou luto oficial no Estadao em razão da morte do ex-prefeito de Cuiabá e ex-conselheiro Aecim Tocantins, que morreu na madrugada deste domingo (18).

“Aecim foi um homem íntegro, que amava Cuiabá e Mato Grosso. E foi com essa paixão, aliada à sua formidável determinação e inteligência, que contribuiu para o crescimento da cidade e do Estado ocupando inúmeras funções públicas”, disse o governador Pedro Taques, por meio de nota oficial do Gabinete de Comunicação.

O secretário da Casa Civil José Adolpho Vieira também lamentou a morte do cuiabano de 94 anos que dá nome ao maior ginásio esportivo da cidade.

“Aecim Tocantins foi um homem público notável e deixou indeléveis marcas nos cargos públicos que ocupou. Eu o conheci pessoalmente, pois era amigo do meu avô Enio Vieira. Foram companheiros de lutas políticas travadas em favor da boa causa pública e dos mais altos interesses de Mato Grosso”, disse.

Leia a nota do Governo:

O governador Pedro Taques recebeu com pesar a notícia da morte do professor Aecim Tocantins, ocorrida na madrugada deste domingo (18.06) em Cuiabá. Em homenagem ao professor pelos relevantes serviços prestados à capital e ao Estado, Taques vai decretar luto oficial em Mato Grosso.

Professor, como gostava de ser chamado, Aecim Tocantins também era contador. Na política, foi vereador por Cuiabá e presidente da Câmara da capital. Por duas oportunidades ocupou o cargo de prefeito de Cuiabá. Foi secretário de Interior, Justiça e Finanças do Governo do Estado, secretário-chefe da Casa Civil e conselheiro do Tribunal de Contas.



No fim da década de 70, Aecim Tocantins foi indicado pelo governador José Garcia Neto para defender os interesses de Mato Grosso na Comissão Especial de Divisão do Estado, que levou à criação, por parte do Governo Federal, do Estado de Mato Grosso do Sul.



'Que a família Tocantins receba nossas condolências e que tenha forças para superar esse momento de tristeza e dor', concluiu o governador.



Aecim Tocantins tinha 94 anos. O velório é realizado na Capela Jardins, em Cuiabá."