Retomada das obras aguarda homologação judicial de acordo de R$ 922 milhões

A maioria dos 3.883 mil leitores que votaram em uma enquete feita pelo MidiaNews se manifestou a favor da retomada das polêmicas obras do Veículo leve Sobre Trilhos (VLT).

Atualmente, 70% do modal já foi concluído, mas a retomada das obras - paradas desde 2014 - aguarda a homologação da Justiça sobre o acordo firmado entre o Governo do Estado e o Consórcio, no valor de R$ 922 milhões.

De acordo com o resultado da enquete, 59,67% são favoráveis à continuidade das obras; outros 36,47% são contra; e 3,86% disseram que tanto faz.

Confira o resultado da enquete:

Você é a favor ou contra a retomada das obras do VLT?

A favor (59.67% - 2317 votos)

Contra (36.47% - 1416 votos)

Tanto faz (3.86% - 150 votos)